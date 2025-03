"Grande Fratello", Zeudi Di Palma incontra il padre ma rifiuta il confronto: "Perché solo ora?"

Pasquale, questo il nome del padre di Zeudi, ha contattato con una mail la redazione del programma con l'intento di poter avere la speranza di avere un nuovo contatto con la figlia. Ad Alfonso Signorini, Pasquale spiega cosa l'abbia spinto a fare questa mossa: "Io amo mia figlia perché è il mio sangue - ha detto -. Io mi sono messo in gioco stasera per cercare di risolvere. Mi basterebbe anche solo piantare un seme per il futuro". L'uomo non ha voluto spiegare i motivi che l'abbiano portato ad allontanarsi dalla famiglia: "Non so perché sono stato allontanato dai miei figli - ha aggiunto -. Voglio recuperare il rapporto con mia figlia perché la amo: in quel periodo che ci siamo frequentati le sono stato vicino, vorrei capire perché lei non ha voluto più rispondermi". Inoltre spiega cosa è avvenuto nel breve periodo in cui si sono visti qualche anno fa: "L'ho vista prima che la incoronassero come Miss Italia - ha spiegato -. Le sono stato vicino moralmente e anche in altri modi, pensavo di aver recuperato un rapporto con mia figlia ma così non è stato. Sono qui a chiedere scusa e perdono".