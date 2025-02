"Grande Fratello", Zeudi Di Palma abbraccia il fratello Giuseppe: "Sei il fratello che ogni sorella vorrebbe avere"

"C'è poco da raccontare di mio padre perché so soltanto che è mancato per tutta la mia vita. Sono stata forse io il problema? Io non so cosa significa avere un padre, non ho mai fatto una colazione con lui, è come una persona estranea. Non ho mai avuto strutturata nella mia testa una bella idea della figura maschile", racconta Zeudi Di Palma. E prosegue: "La mia difficoltà ad aprirmi e a concedermi a un uomo deriva proprio dalla mia storia. Mio fratello è sempre stato la persona che forse ha sofferto di più l'assenza di mio padre. Io apprezzo tanto i bravi papà perché lui doveva essere così". "Non lo condanno, ma non lo giustifico. Ha avuto magari delle mancanze che lo hanno portato a fare delle scelte, noi siamo le scelte che facciamo, però giustificare la mia mancanza non lo posso fare", conclude l'ex Miss Italia.