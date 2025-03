"Grande Fratello", Shaila Gatta chiude con Lorenzo Spolverato: "Era un amore tossico"

"È stata una settimana molto difficile, ma ho avuto la fortuna di uscire per acquisire un po' di lucidità", esordisce Shaila Gatta, rivolgendosi all'inquilino. E prosegue: "Sono entrata con degli ideali di donna libera e ci stavo riuscendo. Non mi capacito, e ce l'ho tanto con me stessa per questo, di come io ti abbia permesso di trattarmi in un modo brutale e aggressivo. Hai fatto quasi totalmente un gioco sulla mia persona e hai cercato di allontanarmi da tutti. Mi sono sentita molto usata e poco amata perché ho capito che qualsiasi donna merita un amore sano e questo non lo è". "Fortunatamente esco stasera così vedrò cosa hai visto. Sei entrata e mi hai scaricato addosso queste cose, io sono terrorizzato", replica Lorenzo. E aggiunge: "Non capisco, dimmi di più. Abbi rispetto umano". "Ne ho avuto fin troppo e ti posso dire un'altra cosa? Sei ossessionato tu da Helena, non lei da te", ribatte la ballerina. "Che cosa ti è successo questa settimana?", chiede l'inquilino. "Sono rinsavita. Forse non capirai mai cosa hai sbagliato, sono 5 mesi che ti ascolto e non ho più voglia", attacca Shaila. "Allora Alfonso puoi anche farla uscire. Scusami, ma un minimo di rispetto", spiega Lorenzo. "Volevo approfittare per ringraziare Cesara e Beatrice che hanno provato ad aprirmi gli occhi, finalmente l'ho fatto", conclude la ballerina.