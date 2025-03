"Grande Fratello", l'emozionante abbraccio tra Lorenzo Spolverato e mamma Cristina

Il conduttore Alfonso Signorini invita Lorenzo Spolverato a spostarsi nella stanza Superled. "Hai passato alcuni giorni certamente non facili, sei entrato in crisi un'altra volta e, lasciatelo dire, quando entri in crisi dai il peggio di te: cadi in uno sconforto che in confronto Leopardi sui colli di Recanati era il massimo dell'ottimismo. Poi ti lasci andare anche a reazioni incontrollate e mi sono anche un po' stufato di ripeterti sempre le stesse cose. Che cosa ti manda in crisi?", chiede Alfonso. "L'ultima crisi che ho avuto è stato post puntata: mi è dispiaciuto che una persona come Alfonso, con cui stavo costruendo un rapporto di amicizia, mi abbia criticato. La mia sincerità mi ha portato a scontrarmi con tante persone", confessa Lorenzo. E aggiunge: "Mi sono sentito come se fossi il bersaglio più facile e mi sono sentito sbagliato”. All'improvviso la riflessione dell'inquilino viene interrotta dall'annuncio di un Freeze: mamma Cristina entra nella stanza e saluta il figlio. "Sono venuta qui ad abbracciarti, a baciarti e a dirti anche che sei molto stanco. Ti devi riposare, lasciarti scivolare tutto e ti devi divertire. Devi tenere duro e tranquillizzarti, hai dato tantissimo a questa Casa. Sei bellissimo", commenta la donna. "Questo è un grande ossigeno per me", spiega Lorenzo mentre abbraccia forte sua mamma. Riguardo al rapporto con Shaila Gatta, la donna confessa: "Si vede che questo è grande amore, ma è una loro decisione".