"Grande Fratello", Lorenzo Spolverato si scusa per la sua irruenza: "Sto cercando di controllarla"

La quattordicesima puntata del "Grande Fratello", in onda sabato 23 novembre in prima serata su Canale 5, dedica una pagina particolarmente delicata a Lorenzo Spolverato. Come annunciato da Alfonso Signorini, il concorrente sarebbe stato accusato sui social di aver adottato alcuni atteggiamenti sopra le righe e in Mistery ha l'occasione di scusarsi pubblicamente, per poi tentare di analizzare l'origine di ciò.