"Grande Fratello", Lorenzo Spolverato sbotta contro Javier Martinez: "Marcisci c******e"

Agli inquilini del "Grande Fratello" viene mostrata una clip con i momenti principali della discussione tra Lorenzo e Javier, cominciata perché l'inquilino voleva difendere Chiara Cainelli, fidanzata con il suo migliore amico Alfonso D'Apice. "Lorenzo è un ragazzino e lo dimostra. Rompiti il ginocchio, Marcisci. Io così non mi sono mai esternato nei suoi confronti", attacca Javier Martinez. Lorenzo Spolverato replica accusando il pallavolista di non aver difeso la ragazza in un momento di difficoltà: "In un momento in cui c’erano quattro persone che davano contro a Chiara, tu, invece di prendere parola per la tua fidanzata, hai messo il dito nella piaga contro una ragazza di 23 anni, mentre stava piangendo. Bravo".