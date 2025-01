"Grande Fratello", Jessica Morlacchi attacca Luca Calvani: "Perché dici che mi sono infilata nel tuo letto?"

"Ho avuto modo di vedere dei video stando a casa e ho visto una clip in cui dici: 'Helena forse è più buona di me perché a me non ha dato fastidio l'uscita di Jessica, non ho provato dolore'", esordisce Jessica Morlacchi. "Chiaramente noi c'eravamo allontanate da un po', da quando mi ero avvicinata a Luca e a Helena. Per me, però, il fatto di essere vicina a Luca non esclude di essere vicina a te e ti ho parlato tante volte di quella parte di te che non mi piaceva", risponde Amanda Lecciso. E prosegue: "A un certo punto non ti ho più riconosciuta, non ho più visto quella persona che ho trovato quando sono entrata e che mi ha dato tanto. Abbiamo riso, c'è una parte di te così bella di te, così grande e anche geniale alle volte. C'è, però, anche una parte terribile che non mi è piaciuta. Forse ti ho voluto più bene di quanto me ne abbia voluto tu". "Non credo. Quando io ho avuto bisogno delle mie amiche accanto, che sono Mariavittoria, Pamela e Shaila, non c'era Amanda. Non sento la necessità di chiarire con te", conclude la cantante.