"Grande Fratello", Jessica Morlacchi accusa Helena Prestes: "Malvagia e crudele, una provocatrice seriale"

La sedicesima puntata del "Grande Fratello" si apre sulla tensione emersa nella Casa negli ultimi giorni e che coinvolge principalmente Helena Prestes. Durante l'appuntamento in onda lunedì 2 dicembre in prima serata su Canale 5, la modella brasiliana viene inizialmente chiamata a un confronto con Shaila Gatta, con la quale in settimana era stata protagonista di un acceso confronto.



"Lei deve capire che io sarò sempre in mezzo perché Lorenzo non mi è indifferente, io provo qualcosa per lui", puntualizza la modella brasiliana, che in Mistery sostiene di aver inizialmente preso le distanze dalla coppia proprio nel loro "rispetto". Parole che non vengono condivise da Shaila, nè tantomeno da Lorenzo, che segue il confronto a distanza e afferma: "Sono profondamente deluso da Helena. Sicuramente si è creato un rapporto di amicizia in cui all'inizio credevo, ma adesso non ci credo".