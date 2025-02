"Grande Fratello", Zeudi Di Palma delusa da Helena Prestes: "Metti in dubbio la mia sessualità"

"Sono delusa da Helena perché ha tirato fuori delle frasi sul mio personale", ha commentato Zeudi dopo aver visto delle clip in cui la modella ha parlato alle sue spalle del suo orientamento. "Non puoi mettere in discussione la sessualità di una persona", ha aggiunto. Nel corso della puntata, Helena prova a difendersi sostenendo di non averla offesa: "Io non scredito nessuno", sottolinea la modella brasiliana che continua a dire di tenere molto al suo rapporto con Zeudi. Secondo Beatrice Luzzi, invece, Helena effettivamente ha un risentimento nei confronti di Di Palma: il motivo è nel suo flirt con Javier, questo le impedirebbe - secondo l'opinionista - di ritrovare il rapporto che le due ragazze avevano un tempo.