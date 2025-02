"Grande Fratello", Yulia Bruschi incontra Giglio e chiude i gossip: "Aspettavo da mesi questo momento"

Nella serata del 13 febbraio, Yulia è entrata nella Casa per spiegare la sua posizione e spegnere le voci di un possibile tradimento. Prima dell'incontro, però, Signorini ha spiegato a Giglio di aver avuto informazioni su altre segnalazioni su Yulia Bruschi. La ragazza, infatti, sarebbe stata avvistata a cena fuori con il suo ex a Genova. Una volta entrata nella Casa, Yulia ha avuto modo di raccontare quando avvenuto. "Quando si è condiviso tanto con una persona - ha esordito la ragazza -, spesso e volentieri, anche su consiglio dei nostri avvocati, è meglio mantenere un rapporto civile", ha detto Bruschi motivando così le foto che la ritraggono a cena con l'ex. Giglio spiega di aver sofferto il fatto di non aver potuto vedere Yulia in questo periodo di tempo che ha seguito l'abbandono della ragazza, ma ha ripetuto ancora una volta di volersi fidare di Yulia.