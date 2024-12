"Grande Fratello", Yulia Bruschi riabbraccia Giglio e smentisce la gravidanza

Dopo essersi baciati, come tradizione vuole, sotto al vischio c'è anche il momento per fare un po' di chiarezza sulla situazione di Yulia. Alfonso Signorini, infatti, prima che la concorrente lasci la casa, le dà l'opportunità di mettere fine ad alcune voci sul suo conto. Il conduttore, infatti, spiega che si vocifera di una presunta gravidanza della ragazza, smentita dalla diretta interessata. "Non sono incinta - ha detto la ragazza -, sono solamente un po' ingrassata in questi mesi dentro la Casa".