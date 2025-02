"Grande Fratello", la reazione di Tommaso alle immagini di Alfonso e Mariavittoria in Tugurio

Subito dopo la puntata, Tommaso è rimasto molto stizzito da queste dichiarazioni: la tensione con Mariavittoria è andata a crescere e attirato le voci maligne degli altri inquilini. Accuse, che per Mariavittoria sono state molto pesanti e che le hanno provocato un momento di sconforto tanto da dichiarare di voler abbandonare la Casa. Nella serata di giovedì 20 febbraio, Tommaso spiega di provare ancora dolore per quanto accaduto."È sempre una ferita aperta", dice. La ragazza, invece, motiva le ragioni che l'hanno spinta a minacciare l'addio: "La mancanza di rispetto c'è stata. Mi dispiace vedere lui così - ha detto -. So quanto è sensibile". Spiega, inoltre, che in quel periodo non aveva fatto alcuna promessa a Tommaso e quindi di non ritenersi colpevole di niente.