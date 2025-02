"Grande Fratello", Helena Prestes riceve il messaggio della sorella: "Non sei sola"

Alfonso Signorini, dunque, decide di cambiare argomento e mostra a Helena il videomessaggio della sorella: "Oggi sei una donna fantastica, piena di luce e d'amore da dare", è il saluto della ragazza. "Fin da piccole siamo state complici, fianco a fianco. Siamo cresciute in una famiglia sbagliata e diversa, ma l'amore tra di noi non è mai mancato. Non sei sola, non lo sei stata e non lo sarai mai - prosegue Mariana, salutando la sorella - Sono molto orgogliosa di tutto quello che hai costruito da sola", ha quindi concluso, invitando la sorella a continuare a "camminare con amore". Helena, in lacrime per la bellissima sorpresa, si limita a dire poche parole: "Mi emoziono sempre quando accadono queste cose".