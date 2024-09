Al "Grande Fratello" Shaila Gatta si chiarisce con Lorenzo: "Sei un po' ambiguo"

Shaila raggiunge Lorenzo per confidargli come sta vivendo questa esperienza al "Grande Fratello". "Qui il tempo sembra scorrere molto più velocemente”, riflette la ballerina. E' convinta di comportarsi nella Casa allo stesso modo di come farebbe fuori, anche se ammette di aver esasperato alcuni suoi comportamenti. Lorenzo la ascolta, ma poi porta il discorso sul suo rapporto speciale con Javier. "Passi più tempo con lui, questo significa che per te è più prezioso”, afferma con tranquillità. Shaila non nega di provare attrazione per il pallavolista: "Lui mi incuriosisce molto".L'ex Velina non nasconde che questa vicinanza un po' la spacventa. Ha timore di affezionarsi troppo a una persona per poi scoprire che non è quella giusta. Nonostante questa insicurezza, Shaila vuole però vivere l'esperienza in libertà.