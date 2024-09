Incontro speciale al "Grande Fratello": Brooke Logan fa visita all'ex marito Thorne

Anche dentro la Casa ci sono intrighi degni di una soap e tra le protagoniste c'è Shaila, contesa tra Lorenzo e Javier. Lei per ora gioca con entrambi: "Sono due personalità diverse. Con Lorenzo parlo di cose profonde, Javier invece è tenebroso". Un discorso che non trova d'accordo Beatrice: "Provocare tutti significa 'usare' questi ragazzi per appagare il suo narcisismo. In un contesto del genere la situazione le scoppierà in mano". Per la Buonamici, invece, vede la situazione come leggera e giocosa per tutti. I ragazzi chiariscono di non essere in competizione e di non stare soffrendo per la situazione. Tra i due ragazzi è Lorenzo quello che è più distaccato, anche perché sta aumentando la complicità con Helena. I due sono stati protagonisti di un romantico bacio cinematografico.