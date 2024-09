"Grande Fratello", le nomination della prima puntata: la penitenza di Javier Martinez

Il più votato è risultato Javier Martinez: per lui però non ci sarà nessuna eliminazione. Il pallavolista argentino, ex volto di "Temptation Island" è stato però "condannato" a dormire in una tenda trasparente in giardino: "Devi scegliere uno dei concorrenti da portare con te a dormire in giardino", è la richiesta di Alfonso Signorini. "Non scelgo nessuna donna per non farle prendere freddo - ha esordito Martinez -. Scelto Tommaso". Così, con tanto di pigiama, i due concorrenti si sono preparati ad affrontare la prima notte nella Casa del "Grande Fratello".