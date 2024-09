"Grande Fratello", Alfonso Signorini su Lino Giuliano: "Linguaggio inappropriato, non entrerà nella Casa"

Dopo l'ingresso delle ex ragazze di "Non è la Rai" (Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Elenora Cecere), Alfonso Signorini si è rivolto direttamente al pubblico di Canale 5 per spiegare la decisione del programma con Lino Giuliano, ex volto di "Temptation Island" e annunciato nel cast di questa edizione.