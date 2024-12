"Grande Fratello", le nomination della sedicesima puntata

La sedicesima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 2 dicembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination, con quattro concorrenti al televoto e a rischio eliminazione.



In una serata ricca di sorprese, confronti, colpi di scena e nuovi ingressi, Alfonso Signorini rivela che il preferito del pubblico è Javier Martinez, il quale conquista così l'immunità.

Privilegio che, poco dopo, le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici riservano ad Alfonso D'Apice e Shaila Gatta, con il primo reduce da una settimana di importanti riflessioni in merito al suo legame con Federica Petagna e la ballerina protagonista di una serata particolarmente intensa.