Al "Grande Fratello" arrivano cinque nuovi concorrenti, ecco chi sono

Nata nel 1974 a Catania, Maria Monsè debutta in televisione nel 1992 prendendo parte al programma "Non è la Rai". Negli anni a seguire si misura nel ruolo di conduttrice e soprattutto come attrice, recitando in film come "Ragazzi della notte" di Jerry Calà e "Annaré" di Ninì Grassia.

Negli anni duemila partecipa a diversi programmi televisivi, partecipando anche a reality come "La pupa e il secchione", fino al "Grande Fratello Vip", in cui ha preso parte prima nel 2018 e successivamente nel 2021. Questa volta, però, ad accompagnarla nella Casa - e a comporre con lei un unci sarà la figlia Perla Maria, nata nel 2006 dalla relazione con Salvatore Paravia.



"Si ritorna sempre dove si è lasciato il cuore", ha commentato Maria Monsè subito dopo aver varcato la Porta Rossa, mentre la figlia non ha nascosto l'emozione per un'esperienza televisiva arrivata solo pochi giorni aver compiuto il suo diciottesimo compleanno.