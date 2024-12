Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes rivelano: "Prima di entrare al "Grande Fratello" ci siamo scritti"

"Ho fatto una cosa che probabilmente non si fa e soprattutto mi sono anche fidato della persona sbagliata, perché nel momento in cui ero in Spagna questa cosa è uscita" ha affermato il concorrente. Quindi, ha proseguito: "Helena mi ha scritto su Instagram quando ha saputo la lista dei concorrenti. Abbiamo parlato in generale e si è subito creata una complicità, ma non ci siamo mai visti. Il patto era che ovviamente questa cosa non sarebbe uscita, sarebbe rimasta tra di noi. Conoscendo le nostre anime c'era un accordo per spalleggiarci, anche se poi non è andata così".