"Grande Fratello", la sorpresa di Nikita Pelizon a Helena Prestes e l'attacco a Spolverato: "Hai una maschera"

Per questo, Alfonso Signorini chiede a Lorenzo Spolverato di raggiungere le due ragazze in salone. Lorenzo resta senza parole di fronte alla sua nuova, inaspettata, rivale. Nikita, dal canto suo, si complimenta per lui per le sue abilità di stratega: "Riesci a cambiare la tua maschera in base alle necessità", gli dice. Spolverato visibilmente imbarazzato non vuole replicare alle accuse e, Signorini, lo invita a tornare dalla sua Shaila. Questo incontro gli avrà lasciato dei dubbi per la parte di percorso che gli resta da vivere nella Casa?