"Grande Fratello", la toccante storia di Mattia Fumagalli e l'abbraccio del padre: "Ti chiedo scusa"

Più complesso, invece, il rapporto con il padre. A lui, Fumagalli non ha avuto la forza di dirlo, lasciando alla madre il compito di riferire la notizia. Per questo, il ragazzo si è sentito molto in colpa: "Temevo di aver infranto i sogni che lui aveva fatto per me e di averlo deluso", ha detto. "Oggi non riesco a superare certe fasi delle relazioni - ha aggiunto -, ogni volta che arriva il momento in cui la frequentazione si fa più intima e arriva il momento di condividere anche i propri affetti non ce la faccio. Mi vedete sempre leggero, ma purtroppo sono anche questo. Non essere mai scelto, essere messo da parte… Il maestro di sci è stato l’unico mestiere che mi ha permesso di essere leggero, in un mondo chiuso. Lì mi sentivo accolto senza sentirmi diverso, come invece è successo per tutta la mia vita.". Riascoltando le sue parole, il ragazzo scoppia in lacrime ma per lui c'è una sorpresa.