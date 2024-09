"Grande Fratello", faccia a faccia tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato: "Pulisciti la bocca"

Una volta rientrati in Casa, Lorenzo Spolverato - che nel corso della puntata ha nominato Calvani - ha avuto un duro confronto con l'attore. Spolverato ha provato subito a chiarire la sua posizione, ma si è visto allontanare in malo modo dal suo coinquilino: "Levati dai co***oni", ha sbottato Luca, richiamato anche dai suoi compagni. Parole che hanno provocato la reazione stizzita di Spolverato: "Abbi rispetto - ha replicato -, non mi parli così. Pulisciti la bocca quando parli di me".