"Grande Fratello", scoppia la lite di San Valentino tra Helena e Javier: "Mi hai ferito"

Arrivata la mezzanotte di San Valentino, Signorini invita tutte le coppie a baciarsi. Gli unici che restano al proprio posto sono proprio Helena e Javier e quando il conduttore chiede il motivo, l'argentino risponde: "Perché vorrei chiarire prima questa situazione, non vorrei passarci sopra e far finta di nulla". La tensione aumenta sempre di più: "Abbiamo parlato in piscina", aggiunge Helena. I due però si rifiutano di affrontare il gioco delle affinità di coppia: nonostante Javier abbia manifestato la sua intenzione a partecipare, viene interrotto da Helena. "No, non giochiamo - ha detto la ragazza -, perché lui ha fatto una battuta dicendo che a me piace competere". "Io non passo sopra questa cosa - ha replicato il ragazzo -, voglio chiarire". Helena, quindi sbotta: "Chiarire cosa? Abbiamo chiarito in piscina, perché ti fai condizionare dalla puntata? Mi hai ferito tu adesso". "Perché non accetti il mio punto di vista?", chiede Javier che aggiunge: "La tua non è una reazione normale". Tra i due cala il gelo, basterà San Valentino a far tornare il sereno?