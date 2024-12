Per il ragazzo, Javier si comporta così dall'inizio e, a sua detta, anche i sentimenti nei confronti di Shaila non erano così forti.

Chiara confessa che l'argentino le avrebbe detto di aver provato a sentire qualcosa per Helena, senza successo. Ai suoi occhi era solo un'amica e ha voluto mettere le cose in chiaro. Anche a questa affermazione, Lorenzo rimane esterrefatto: dormivano insieme e si abbracciavano affettuosamente!

Per Chiara, le tempistiche non tornano. A lei aveva confidato di non voler avere niente a che fare con la brasiliana, ma adesso si è ravvicinato tempestivamente. Lorenzo accusa Javier di essere un bravo giocatore, in grado di nascondere le sue strategie al pubblico. "Deve sempre fare la figura del buono" continua

Contrariamente a quello che dicono gli aerei, il giovane non è mai stato chiaro con nessuno. Ma con il tempo, la gente si accorgerà che Javier è falso. Chiara sembra abbastanza d'accordo: Javier mette il proprio interesse davanti a tutto. Ormai ha un dubbio su di lui e per questo non riesce più a vederlo con gli stessi occhi.