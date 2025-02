"Grande Fratello", le lacrime di Javier per la sorpresa del fratello

Le sorprese per Javier, però, non finiscono. Il concorrente, infatti, riceve la visita del fratello Juan Manuel. Il ragazzo parla in spagnolo al concorrente. Gli dice di essere dispiaciuto per essere stato lontano da lui per diversi anni della loro vita, ma vuole comunque dirgli grazie. Ad aiutarlo a ritrovare alcuni aspetti del fratello che aveva perso, per Juan Manuel, è stata proprio la sua partecipazione al programma: "Grazie al Grande Fratello ti ho riscoperto - dice -. Sono rimasto sorpreso, sono molto orgoglioso". Finito il freeze, i due fratelli visibilmente emozionati si abbracciano. Per Javier si tratta di un compleanno che, probabilmente, non dimenticherà mai.