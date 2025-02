"Grande Fratello", Ilaria Galassi lascia con uno scoop: "Ho avuto un flirt con Raoul Bova"

Prima di salutare i compagni, Galassi è stata freezata. A sorpresa, infatti, c'è ad abbracciarla il compagno Daniele. Nell'euforia del momento, quest'ultimo si lascia scappare: "Ilaria ha avuto anche un flirt con Raoul Bova". Parole che Alfonso Signorini non si lascia sfuggire, andando a indagare a fondo: "Non sono cose che racconto", dice Ilaria prima di sbottonarsi ulteriormente. "Eravamo ancora piccoli, non tanto famosissimi - ha spiegato Galassi -. Siamo andati in montagna, non ricordo dove. Nella notte, lui si è avvicinato per farmi un po' di coccole e a me non è piaciuto".