"Grande Fratello", Eva Grimaldi eliminata, cinque concorrenti in nomination

Sorprese, colpi di scena, confronti e chiarimenti segnano la ventinovesima puntata del "Grande Fratello", conclusa con i consueti verdetti. Durante l'appuntamento in onda giovedì 6 febbraio in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha letto il risultato che vedeva in nomination Amanda Lecciso, Giglio, Iago Garcia, Javier Martienz, Jessica Morlacchi, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta ed Eva Grimaldi.



Quest'ultima, protagonista di un momento particolarmente toccante legato al suo passato, risulta la meno votata dal pubblico ed è dunque costretta ad abbandonare la Casa.