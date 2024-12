"Grande Fratello", eliminato Stefano Tediosi: 7 in nomination

Stefano Tediosi è il concorrente eliminato nella diciottesima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 16 dicembre. Il concorrente, entrato per raggiungere la sua Federica, ha fatto lo stesso percorso della ragazza: anche lei infatti è stata eliminata nelle scorse puntate. Tediosi è risultato il meno votato dal pubblico tra le Non è la Rai, Shaila, Tommaso ed Helena.