"Grande Fratello", eliminata Amanda Lecciso: 5 in nomination

L'inquilina è stata eliminata nel televoto che la vedeva in nomination con Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Dopo aver abbracciato i suoi ex coinquilini della Casa, Amanda ha scoperto di non essere lei la concorrente ad avere la seconda vita: ovvero il biglietto di ritorno in caso di eliminazione. A poter godere di questo beneficio, sono solo: Zeudi Di Palma, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.