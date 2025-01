"Grande Fratello", nella Casa il nuovo anno inizia con uno spogliarello...

Niente comunque in confronto a ciò che era accaduto nel post puntata di lunedì, quando le tensioni sono esplose con Helena che, alle prese con una crisi di nervi, ne ha avute per (quasi) tutte: Shaila, in primis, ma anche Ilaria e Jessica. Terminate le nomination palesi nella Mystery, la brasiliana era scoppiata in lacrime nel Salone e aveva discusso con Shaila, con reciproche accuse di essere eccessive. La situazione si era infiammata ulteriormente quando era stata tirata in ballo Zeudi. Per Helena, la ballerina, Jessica, Ilaria e Mariavittoria sono delle false: “Non vi sopporto”, dichiara apertamente, accusandole di essersi alleate contro di lei e di non essere in grado di camminare da sole. La situazione poi si è placata ma non certo risolta. Anche durante la festa di Capodanno, infatti, Helena, ha avuto modo di parlare del proprio malcontento con qualche inquilino. Per quanto durerà la tregua?