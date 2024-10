"Grande Fratello": Luca Calvani conforta Amanda Lecciso in lacrime

Nel pomeriggio di martedì 1 ottobre Amanda Lecciso aveva già affrontato un momento di sconforto anche per via della nomination che la mette tra le prime concorrenti a rischio eliminazione in questa edizione. In questo caso, a consolarla è stata Mariavittoria Minghetti, in nomination con la compagna: "Ti auguro di non avere paura, ti voglio vedere spensierata". Tra le lacrime, Lecciso si è aperta con la coinquilina, confidandole di avere il timore di non meritarsi le cose belle della vita. Mariavittoria, quasi come a dare un consiglio anche a se stessa, le ha risposto: "Ci dobbiamo amare noi per prime".