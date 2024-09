Al "Grande Fratello" è il momento del primo eliminato

Nella Casa il primo due di picche è arrivato per Jessica. "Ho iniziato a guardare Giglio con altri occhi... Non potevo evitare di dirlo, io dico tutto", ha ammesso. Lui sembrava ricambiare tra carezze, baci e frecciatine. Per il ragazzo, però, era tutto sul piano dello scherzo e ha deciso di chiarire che lui non prova attrazione per lei. "Ho sognato, che male c'è. Ho preso un palo, capita. Mi piace, è difficile averlo qui", conclude con amarezza. Per le opinioniste, però, il loro rapporto potrebbe evolversi in modi inaspettati durante la loro permanenza al Gf. A sorpresa Giglio smentisce di averle rifilato un palo: "Ho messo le cose in chiaro, ma il nostro rapporto è destinato a crescere".