"Grande Fratello": Zeudi Di Palma vola in finale e tre concorrenti vanno in nomination

La trentottesima puntata del "Grande Fratello" è stata come sempre ricca di emozioni e di momenti inaspettati. Shaila Gatta si è scontrata con Stefania Orlando, mentre Lorenzo Spolverato ha ricevuto la piacevole visita di sua mamma Cristina. Il momento più importante della serata è stato, però, l'annuncio della terza finalista di questa edizione: Zeudi Di Palma. Al termine della puntata, invece, tre concorrenti sono finiti in nomination. Adesso toccherà al pubblico da casa, attraverso il televoto, decidere chi dovrà lasciare per sempre il reality show.