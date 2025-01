"Grande Fratello": un'eliminazione temporanea, nessuno in nomination, sei in ripescaggio

All’inizio della puntata del "Grande Fratello" di lunedì 20 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini legge un comunicato che sconvolge gli equilibri del reality: "Questa edizione di GF è iniziata il 16 settembre e durerà ancora a lungo. Stasera il "Grande Fratello" chiede al pubblico: avete voglia di rimettere in gioco alcuni ex concorrenti. Siete sempre voi e solo voi da casa a decidere con il televoto se dare loro questa possibilità o meno. Solo sei di voi potranno rientrare in Casa”. Il conduttore apre così un televoto flash e il pubblico vota il pubblico decide che alcuni dei fuoriusciti della Casa avranno la possibilità di rientrare. Dopo questo esito, Signorini indice una seconda votazione per scegliere 6 tra i concorrenti eliminati che potranno tentare di essere ripescati. Passano il turno: Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Helena Prestes, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Fino alla prossima puntata vivranno nel Tugurio e solo 4 di loro potranno rientrare ufficialmente nella Casa del "Grande Fratello". Chi ci riuscirà? A deciderlo sarà come sempre il pubblico attraverso il televoto.