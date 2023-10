"Grande Fratello", Valentina Modini eliminata: quattro in nomination

Valentina Modini è stata eliminata dal "Grande Fratello". La concorrente era in nomination con Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La prima a salvarsi è stata Grecia, seguita da Beatrice e infine da Giuseppe. "Continua questa esperienza. Penso di aver raggiunto il mio obiettivo qui dentro. Ero molto consapevole, penso di essere arrivata e penso di aver trasmesso un messaggio", dichiara Valentina che non perde il sorriso neppure davanti all'eliminazione. A prenderla male, invece, è Fiordaliso che non riesce a trattenere le lacrime: "Lei ci teneva tanto, mi dispiace tanto. Non meritava di uscire", dice la cantante.

Sono quattro, invece, i concorrenti in nomination alla fine della puntata del 30 ottobre. Gli inquilini più votati sono: Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Alex Schwazer e Fiordaliso. Il concorrente meno votato sarà il primo inquilino a finire direttamente al televoto per l'eliminazione. I preferiti della Casa sono: Giampiero Mughini, Anita Olivieri, Ciro Petrone, Angelica Baraldi, Paolo Masella, Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. Cesara Buonamici sceglie invece di rendere immuni Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi.