"Grande Fratello", Giampiero Mughini: "Ho tradito mia moglie Michela, lei ha sofferto tanto"

Giampiero Mughini e Michela Pandolfi stanno insieme da 33 anni.

Una storia d'amore solida che però ha attraversato e superato anche la spaccatura di un tradimento. A rivelarlo al settimanale "Chi" è proprio la moglie di Mughini in una lunga intervista sul marito. Il giornalista lo conferma durante la 15esima puntata del "Grande Fratello". "Lo ha scoperto perché avevo lasciato in giro delle foto e non mi ha ancora perdonato perché ne ha sofferto tanto e a me dispiace molto", rivela il giornalista.