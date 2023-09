"Grande Fratello", Massimiliano Varrese ammette il corteggiamento per Heidi Baci | Lei frena: "Non mi piace"

Che tipo di rapporto si sta creando tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci? È la domanda con cui si è aperta la quinta puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 25 settembre in prima serata su Canale 5. La clip proposta da Alfonso Signorini ha ricostruito l'avvicinamento avvenuto tra i due nei primi giorni di convivenza nella Casa, dove entrambi sembravano protagonisti di una complicità molto particolare. "Massimiliano si avvicina molto al tipo di uomo che vorrei al mio fianco. Siamo molto simili e ci troviamo, però lui è un uomo che vuole prendersi subito tutto", aveva commentato la modella di Pescara, che se da una parte aveva mostrato un leggero interesse per l'attore, dall'altra aveva preferito mettere un freno.

"Credo che io abbia sbagliato a valutare i tempi qua dentro, anche perché ero qui da qualche giorno in più rispetto a Heidi e la percezione del tempo è diversa", ha spiegato Massimiliano durante la puntata, confermando poi di aver corteggiato la ragazza. "Quando Heidi è entrata mi sono sentito molto coinvolto dalla sua presenza, come non mi accadeva da tempo. Poi è scattata questa chimica e le ho confidato di aver fatto un sogno su di lei, ma era poco chiaro e da lì si è aperto un vaso". E in merito a un possibile gioco di strategia, l'attore chiarisce: "Io non sono uno stratega e non lo sono mai stato nella vita. Posso essere una persona che quando sente una cosa, la vive e vado fino in fondo".

Quando Alfonso Signorini chiede a Heidi se da parte sua ci sia un reale interesse per il concorrente del reality, lei nega fermamente e sembra chiudere qualsiasi possibilità a un possibile avvicinamento tra i due. Ma sul rapporto tra i due e sull'atteggiamento di Massimiliano, la Casa sembra dividersi tra chi crede nell'autenticità delle azioni dell'attore e chi è ancora scettico.