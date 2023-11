"Grande Fratello", Jill Cooper eliminata: sei concorrenti in nomination

Jill Cooper è stata eliminata dal "Grande Fratello". La personal trainer e personaggio televisivo perde al televoto contro Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi. La concorrente, nella casa da poco meno di un mese, deve abbandonare il reality proprio quando stava entrando nelle dinamiche del gioco. "Grazie Alfonso, davvero, questa è una cosa che capita una sola volta nella vita", con queste parole Jill Cooper ringrazia il padrone di casa per averla scelta per far parte del cast del reality.

Appare moto triste anche Fiordaliso che nell'ultimo periodo ha legato molto con Jill e che adesso dovrà abituarsi alla sua assenza. "Sarà difficile", commenta la cantante.

Sono sei, invece, i concorrenti in nomination. Nella puntata del 13 novembre non ci sono stati immuni. Le donne hanno votato in segreto le concorrenti donne da nominare, mentre gli uomini gli altri uomini, ma attraverso le nomination palesi. Vanno quindi in nomination: Grecia Colmenares, Betrice Luzzi, Rosy Chin, Anita Olivieri, Massimiliano Varrese e Ciro Petrone.