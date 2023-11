"Grande Fratello", l'emozionante incontro tra Rosy Chin e la sua famiglia

È un rapporto difficile quello tra Rosy Chin e la sua famiglia.

La chef ne ha parlato sin da subito al "Grande Fratello" e spesso, confidandosi con gli altri concorrenti, ha raccontato del rapporto conflittuale sia con il fratello, ma soprattutto con il papà che da sempre avrebbe ostacolato le sue scelte e la sua voglia di emanciparsi e realizzarsi nella vita. Spesso Rosy ha ricondotto questo atteggiamento a un problema culturale e al fatto che in molte famiglie di origine cinese non ci sarebbe spazio per attenzioni e tenerezze tra padri e figli. Questa sera, nella puntata in onda il 27 novembre, Rosy ha l'occasione di riabbracciare la famiglia e finalmente accorciare un po' di quella distanza emotiva che spesso l'ha fatta soffrire.