"Grande Fratello", ecco chi sono i concorrenti in nomination

Sono quattro i concorrenti finiti in nomination nella nona puntata del "Grande Fratello". Il lungo meccanismo che porta al televoto per la puntata di giovedì 12 ottobre, quando un nuovo inquilino sarà definitivamente eliminato, è iniziato con la scelta da parte del pubblico di Grecia Colmenares come preferita del pubblico. L'attrice delle telenovelas ha scelto di mandare al televoto Valentina Modini.

Nel corso della serata, invece, tra nomination palesi e segrete, al televoto sono andati quattro concorrenti. Si tratta di Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli e Heidi Baci, a cui si aggiunge Valentina. Il meno votato tra loro quattro sarà costretto ad abbandonare la Casa già nella prossima puntata.