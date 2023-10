"Grande Fratello", quattro donne in nomination: ecco chi sono

L'undicesima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 16 ottobre, ha visto quattro donne a finire in nomination. Infatti, nel prossimo appuntamento tv, giovedì 19 ottobre sempre su Canale 5 saranno al televoto Rosy Chin, Grecia Colmenares, Samira Lui e Valentina Modini. Come al solito, la prima ad andare al televoto è stata la concorrente decisa dalla preferita del pubblico: in quest'occasione è stata Beatrice Luzzi a mandare Rosy al televoto.

Dopo gli ingressi di tre nuovi concorrenti (Jill Cooper, Giampiero Mughini e Mirko di "Temptation Island"), la Casa ha deciso di nominare anche Grecia, Samira e Valentina: la meno votata nella prossima puntata sarà definitivamente eliminata.