"Grande Fratello", Mirko Brunetti scarica anche Greta: "La magia non c'è più" | Lei replica: "Mi hai preso in giro"

Mirko Brunetti scarica anche Greta e mette fine al triangolo del "Grande Fratello". Almeno per il momento. Nella ventisettesima puntata del programma, Brunetti è tornato nella Casa per un confronto con la sua ex Greta Rossetti. L'ex protagonista di "Temptation Island", che settimana scorsa aveva avuto modo di chiarire con Perla e che ha ribadito anche nella sua intervista a "Verissimo", è tornato solo virtualmente nella Casa di Cinecittà in quanto positivo al Covid. Prima del confronto, Greta ha avuto modo di confidare ad Alfonso Signorini il suo pensiero: "Quando soffro mi allontano", ha detto la ragazza.

La frase a Perla Alfonso Signorini ha poi voluto chiedere a Mirko cosa volesse dire quando, nella scorsa puntata, aveva sussurrato nell'orecchio di Perla la frase: "Non ti far ingannare". Secondo il conduttore, il riferimento era diretto proprio a Greta. "Non ti far ingannare è una frase che ho detto in generale perché Perla è una persona che a volte è troppo buona", ha risposto Mirko. Di diverso avviso invece Greta: "Secondo me lo ha detto riferendosi a me - ha detto -, se così fosse mi dispiacerebbe perché non sarebbe giusto".

"La magia è finita" Dopo aver chiarito questo punto, Mirko inizia il suo discorse: "Ho sentito tante cose in questi giorni, sia in settimana, sia da quando sono uscito - ha detto -. Io volevo dirti che avevo aspettative altissime sul nostro amore e su quello che potevamo creare. Per questo, ti ho dato una fiducia incondizionata perché credevo in noi. Uscendo da "Temptation Island" non siamo stati bravi a gestire il nostro rapporto e a gestire le persone che ci sono state vicine. Per me tu sei un angelo che è caduto, io ti dico di capire chi vuoi essere tu e ti auguro che in questo percorso che farai non diventerai l'aspettativa di qualcun altro", ha aggiunto.

"Stando fuori però quella magia che si era creata non c'è più - ha spiegato -. A questo punto, quello che ci siamo detti due settimane fa, dando un taglio, è giusto. Penso che con queste consapevolezze è arrivato il momento di mettere un punto a questo rapporto. D'altronde, il punto lo avevi messo tu rendendo giganti cose che non lo erano".