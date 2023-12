"Grande Fratello", Mirko Brunetti sul triangolo: "Non amo più Greta ed è finita con Perla"

"Non amo Greta ed è finita con Perla", ospite a "Verissimo" Mirko Brunetti chiarisce quali sono i suoi sentimenti dopo l'eliminazione a sorpresa dalla Casa del "Grande Fratello" dove ha condiviso una parte di percorso con entrambe le sue ex fidanzate. Sulla rivelazione fatta da Greta che dalla loro relazione, nata al termine di "Temptation Island", fosse nata l'idea di fare un figlio insieme aggiunge: "In un attimo di passione abbiamo avuto paura che fosse successo qualcosa ma per fortuna non c'è stata alcuna gravidanza nè un aborto", afferma Brunetti che aggiunge che se fosse successo sarebbe stato pronto "ad assumersi le responsabilità come padre".

Mirko Brunetti non nasconde poi l'amore forte provato per Greta e prima ancora per Perla con cui ha condiviso cinque anni di relazione. Con Greta c'erano progetti di famiglia "a lungo termine" ma mai tramutati in tentativi concreti. L'ex inquilino della Casa racconta poi il suo stato d'animo dopo l'eliminazione: "I primi giorni ero triste ma ora ho metabolizzato grazie alla mia famiglia". Infine la "promessa" di non fare più tatuaggi amorosi dopo i due dedicati a Perla e a Greta. "Sono entrambi momenti che mi hanno segnato tanto", dice l'ex inquilino della Casa.