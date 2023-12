Grande Fratello, dopo l'uscita di Mirko scatta il bacio tra Greta e... Perla

Al Grande Fratello Mirko Brunetti ha dovuto convivere per qualche tempo con la storica ex Perla Vatiero e con la fresca ex Greta Rossetti.

Perla e Greta dopo l'uscita di Mirko Per Perla e Greta non è facile vivere sotto lo stesso tetto, ma entrambe hanno sempre mantenuto il giusto contegno: hanno mantenuto le distanze, cercando di convivere pacificamente. Da quando il loro ex Mirko è uscito dal gioco le cose sembrano essere migliorate, tanto che le due si sono prestate a partecipare a un gioco di baci natalizio.

Baci sotto al vischio Monia e Giuseppe chiamano tutti in salone, per leggere un comunicato del "Grande Fratello", che propone ai concorrenti una dolce prova: "Cari Inquilini, appena parte il Freeze Kiss, i due di voi più vicini al vischio dovranno mangiare un Mikado contemporaneamente, partendo ognuno da una punta diversa e opposta, completando lo sgranocchiamento con un bel...bacio!".

Coppie ed ex coppie al bacio I primi a essere scelti dalla sorte sono Massimiliano e Monia, un tempo fidanzati, che si scambiano il bacio in ricordo dei vecchi tempi. Più passione ci mette la coppia ufficiale formata da Paolo e Letizia, che sgranocchiando, avvicinano le loro labbra e si abbracciano. Poi è il turno di Rosy e Fiordaliso, che suggellano la loro amicizia con un tocco di cioccolato.

Il bacio tra le ex di Mirko Dopo tocca a un altra coppia di donne, che hanno molto in comune: Greta e Perla. Per l'occasione le due, un po' in imbarazzo, superano rivalità e inimicizie e si danno un bacino. Da quando è uscito Mirko le ragazze hanno avuto diversi confronti, confidandosi l'una all'altra quello che l'imprenditore pensava di loro. In puntata si erano pure abbracciate come due amiche, ma il gesto era stato bollato come finto da Mirko che non crede affatto alla loro solidarietà femminile.