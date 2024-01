"Grande Fratello", le nomination della 32esima puntata

Sono sei i concorrenti a finire in nomination nella 32esima puntata del "Grande Fratello", in onda martedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5. Nel corso della serata, è stato Federico Massaro a uscire sconfitto dal televoto che lo vedeva protagonista insieme a Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Massaro, dunque, finisce al televoto eliminatorio che porterà uno dei concorrenti a lasciare la Casa nella puntata in programma per lunedì 29 gennaio.

Oltre a lui, ci sarà anche Stefano Miele: il concorrente, infatti, è finito d'ufficio in nomination a causa di un provvedimento ufficiale ricevuto dalla produzione a causa di alcuni frasi pronunciate nei confronti dei concorrenti "storici" di questa edizione. Altri quattro sono stati i concorrenti che sono stati nominati nel corso del 32esimo appuntamento con il programma di Alfonso Signorini. Si tratta di Sergio D'Ottavi, Perla Vatiero, Fiordaliso e Monia La Ferrera.