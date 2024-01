"Grande Fratello", Alfonso Signorini fa chiarezza sul rapporto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese: "Chi è Giovanni?"

I due concorrenti hanno raccontato come stanno vivendo la loro relazione all'interno della Casa. Per Massimiliano, Monia sarebbe molto frenata: "Probabilmente ha paura di tornare a vivere qualcosa di molto forte", ha spiegato l'attore. Dal canto suo Monia dice di volerci andare con i piedi di piombo: "Non so se sono sicura di lanciarmi in questa cosa", ha commentato. Tuttavia, nel corso della serata, Alfonso Signorini ha voluto provare a fare chiarezza sul rapporto tra Monia e Massimiliano. In particolare, il conduttore ha chiesto a La Ferrera se fosse impegnata al di fuori dalla Casa.

"Sei single?", le chiede il conduttore. "Sì, non ho nessuno al di fuori", replica la concorrente. Signorini a questo punto incalza e dice: "Giovanni, allora, chi è?". La risposta di Monia sembra essere secca: "Giovanni è un mio carissimo amico - dice la donna -, lui è una persona speciale. Siamo stati insieme in passato ma non stiamo insieme adesso e io attualmente mi ritengo libera in tutti sensi". Dopo esser venuto a conoscenza di questa persona nel passato di Monia, Varrese fa un passo indietro: "Se l’avessi capito meglio, forse non avrei fatto neanche un piccolo passo - ha proseguito -. Perché come lei ha le sue paure, anche io ho le mie, e non mi sarei permesso nulla al di là di un'amicizia speciale“. Nonostante l'incomprensione tra i due, Monia ribadisce: "Io e Massi ci stiamo ri-conoscendo qua dentro, mi sta confermando che è rimasta la stessa persona e non mi precludo di conoscerlo anche fuori". Varrese invece replica: "Me l'aveva detto ma non era chiaro per me. In questo periodo della mia vita lavoro su me stesso e sto mettendo in primis me, quindi sto cercando di trovare me sotto questo punto di vista"