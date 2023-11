"Grande Fratello", il video messaggio di Greta Rossetti: "Siete di una bassezza unica"

La fidanzata di Mirko Brunetti parla al suo compagno, ma soprattutto ad Angelica Baraldi con la quale non si placano le polemiche. "Sono qua per difendermi dalle accuse che mi sono state fatte. Angelica ho visto che hai mangiato pane e coraggio, ora finalmente hai qualcosa da dire", dichiara Greta che nella scorsa puntata aveva anche avuto un confronto diretto con Angelica.

La compagna di Mirko non ha nessuna intenzione di ignorare i commenti di alcuni concorrenti del reality e risponde per le rime. "Chi siete voi per giudicarmi e dire che Mirko merita di meglio? Siete di una bassezza unica. Mirko ti prego non cadere in questi giochetti e difendi la nostra relazione, abbiamo una vita bellissima che ci aspetta. Ti amo, mi manchi tantissimo", conclude la giovane ex tentatrice di "Temptation Island".

Mirko comprende le parole della sua ragazza ma giustifica Angelica, assicurando che tra di loro c'è solo una gran bella amicizia e con Greta, invece, un amore intenso ma forse un po' immaturo perché nato recentemente e poco vissuto soprattutto negli ultimi tempi. Angelica, invece, non sembra per niente intimorita dalle parole di Greta e rivendica il diritto di parlare e di esprimere liberamente la sua opinione.