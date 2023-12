"Grande Fratello", eliminata Sara Ricci: in tre al televoto

Sara Ricci è la concorrente eliminata nel corso della 27esima puntata del "Grande Fratello". L'attrice è stata la meno votata nel televoto che la vedeva sfidare Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi.

Sono invece tre i concorrenti ad andare al televoto nella puntata di sabato 16 dicembre: si tratta di Greta Rossetti, Marco Maddaloni e Federico Massaro. Il concorrente che, tra questi, sarà il meno votato nella puntata di sabato 23 dicembre sarà il primo inquilino a finire in nomination nella puntata eliminatoria in programma per sabato 30 dicembre. "Grande Fratello", infatti, per tutto il mese di dicembre continuerà ad andare in onda settimanalmente con un solo appuntamento: quello del sabato.