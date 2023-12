"Grande Fratello", Beatrice Luzzi contro il padre di Giuseppe Garibaldi: "È del sud difende a prescindere il figlio"

E infatti il padre di Garibaldi non ha atteso molto prima di dire all'attrice di non aver apprezzato alcuni suoi atteggiamenti. "Le sue battutine sono state un po’ piccanti. Si poteva fare meno", ha dichiarato l'uomo ma Luzzi ha subito replicato sottolineando che neppure Giuseppe è stato sempre gentile e rispettoso nei suoi confronti. "Ma lei si ricorda che cosa mi ha detto lui? Vuole che le faccia l’elenco delle cose che mi ha detto? Ha detto che non me ne frega niente dei miei figli, che sono cattiva, che sono una giocatrice, che l'ho preso in giro", replica l'attrice ma l'uomo ha subito giustificato il figlio e sminuito i suoi comportamenti. "Lei è un vero padre del Sud che difende il proprio figlio a prescindere", risponde Beatrice che poi parla della genuinità dei suoi sentimenti. "Avevo tutti i sentimenti del caso e mi sono trovata di fronte a numerose situazioni imbarazzanti che mi hanno molto umiliata. In più, lui si è fatto condizionare dalle amiche e dai giudizi della Casa. L’ho perdonato due o tre volte ma mi ha trattato sempre peggio", conclude la donna.

Se il confronto con il padre di Giuseppe non è stato privo di polemiche, quello tra Beatrice e la madre del 30enne è andato molto meglio. Le due donne si sono subito abbracciate e si sono scambiate un grande sorriso. Anche la madre ha provato a giustificare il figlio, ma ha attribuito parte della responsabilità a loro: "Lui aveva paura del nostro giudizio perché tu sei una donna più grande. Ma siete entrambi adulti e potete fare quello che volete", ha considerato la donna.